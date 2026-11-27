Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, chiamate nitide, Hi-Res, 30 ore batteria, custodia rigida, iOS & Android, noise cancelling - Argento
4,5 su 5 su Amazon, 12.062 recensioni
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Caratteristiche
- SCOPRI LE SONY WH-1000XM5– Pluripremiate cuffie wireless con cancellazione del rumore avanzata, audio ad alta risoluzione, qualità di chiamata impeccabile e un comfort lussuoso. Identiche al modello WH-1000XM5SA, ma con custodia rigida inclusa.
- CANCELLAZIONE DEL RUMORE PREMIUM: Grazie a quattro microfoni su ciascun padiglione, i suoni indesiderati vengono eliminati in modo ancora più preciso. L’Auto NC Optimizer regola automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante
- QUALITÀ AUDIO PREMIUM:Il driver di precisione ottimizza la sensibilità alle alte frequenze, mentre la tecnologia LDAC – standard del settore – consente l’ascolto in Alta Risoluzione per un suono ricco e dettagliato.
- BATTERIA A LUNGA DURATA: Fino a 30 ore di autonomia, perfette anche per i viaggi più lunghi. E se hai poco tempo, con un alimentatore USB-PD (venduto separatamente) bastano 3 minuti di ricarica per ottenere 3 ore di ascolto.
- COMFORT DI LUSSO: Materiali premium e design ergonomico si uniscono per offrire un'esperienza confortevole: i cuscinetti morbidi avvolgono le orecchie, mentre l’archetto regolabile garantisce una vestibilità personalizzata. Disponibili in Black, Silver, Midnight Blue e Smoky Pink, con custodia rigida coordinata.
- CHIAMATE CRISTALLINE: La tecnologia Precise Voice Pickup e la riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale isolano la tua voce e riducono i rumori del vento. Inoltre, puoi collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
- INTUITIVO E SMART: Personalizza l’audio con l’app Sony Headphones Connect, usa Google Fast Pair per ritrovare facilmente le WH-1000XM5 e Swift Pair per collegarti rapidamente a dispositivi Windows 11 o Windows 10.
- FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE: Controllo del suono adattivo, modalità Quick Attention, audio spaziale personalizzato, chiamate vocali chiare, 360 Reality Audio, Speak-to-Chat, riduzione del rumore del vento, equalizzatore personalizzabile, design leggero, assistente vocale integrato, ricarica rapida.
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- Unica
In breve
Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, chiamate nitide, Hi-Res, 30 ore batteria, custodia rigida, iOS & Android, noise cancelling - Argento costa 218,49 € su Amazon.it, rispetto a 279,00 € di prezzo precedente (risparmio 60,51 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 12.062 recensioni.
Informativa sulle offerte
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