Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
4,7 su 5 su Amazon, 17.891 recensioni
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Caratteristiche
- Design Compatto – Tapo P105 è la mini presa smart dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz che ti permette di gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento.
- Controllo da remoto – La comoda App Tapo per dispositivi ANdroid e iOS permette di gestire la presa da remoto ovunque ti trovi, non serve nessun hub aggiuntivo.
- Programmazione – Organizza le tue giornate e crea routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi con l'app Tapo.
- Timer - Crea dei countdown di accensione e spegnimento predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti ad esempio lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini.
- Controllo Vocale – Tapo P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per un'esperienza d'uso ancora più rapida e intuitiva.
- Modalità assenza – Simula la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV radio e lampade a orari casuali.
Dettagli
- Colore
- Milk White
In breve
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 15,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 13:26; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 17.891 recensioni.
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