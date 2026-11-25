Omino Bianco - Additivo Lavatrice Igienizzante Idrocaps, Capsule Idrosolubili per Bucato, Tecnologia Deo+, Contro Batteri e Cattivi Odori, 10 Caps x 4 Confezioni
4,6 su 5 su Amazon, 1.399 recensioni
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Caratteristiche
- Prodotto: Omino Bianco additivo igienizzante idrocaps, indicato sia per capi bianchi e colorati, dona in un solo gesto un bucato e igienizzato
- Azione: il prodotto grazie alla tecnologia Deo+ agisce nel cuore del bucato, neutralizza i cattivi odori e rimuove germi e batteri con un’azione già a 30°C
- Formula: grazie alla sua nuova formula dermatologicamente testata, è adatto per il bucato tutta la famiglia, dai bambini agli adulti, in particolare per gli sportivi e gli amanti degli animali
- Caps idrosolubili: le caps Omino Bianco si dissolvono completamente durante il lavaggio senza lasciare residui o aloni
- Come usarlo: inserire il prodotto direttamente nel cestello sul fondo della lavatrice prima dei capi, senza aprire e forare la caps; Aggiungere i capi e dosare il detersivo come d’abitudine; Infine scegliere il programma desiderato e procedere con il lavaggio
Dettagli
- Formato
- 10 unità (Confezione da 4)
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Omino Bianco - Additivo Lavatrice Igienizzante Idrocaps, Capsule Idrosolubili per Bucato, Tecnologia Deo+, Contro Batteri e Cattivi Odori, 10 Caps x 4 Confezioni costa 7,68 € su Amazon.it, rispetto a 11,24 € di prezzo precedente (risparmio 3,56 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.399 recensioni.
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