Assorbenti LINES È NOTTE con ali x36 pezzi per ciclo mestruale | l'unico assorbente con struttura in Lactifless, assorbenza e comfort per tutta la notte, con Odor Protection
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Caratteristiche
- Lines È è assorbente in Lactifless che dagli flessibilità una veloce assorbenza
- Lines È si adatta al tuo corpo e segue i tuoi movimenti
- Grazie al sistema di Odor Protection, Lines È dagli una sensazione di freschezza come appena indossato
- Con rinnovate bustine eleganti e alla moda
- Le tre varianti sono ottimali per il giorno, per la notte, in base al flusso
Dettagli
- Formato
- 9 Unità (Confezione da 4)
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Assorbenti LINES È NOTTE con ali x36 pezzi per ciclo mestruale | l'unico assorbente con struttura in Lactifless, assorbenza e comfort per tutta la notte, con Odor Protection costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 15,39 € di prezzo precedente (risparmio 6,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 17:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.263 recensioni.
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