Cecotec Forno Convezione da tavolo da 60 litri Bake&Toast 6090 White Gyro. 2200 W, luce interna, 12 funzioni, temperatura fino a 230°, porta a doppio vetro, include Rustitore girevole
4,2 su 5 su Amazon, 965 recensioni
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Caratteristiche
- Grande capacità di 60 litri offre ampio spazio per cucinare grandi quantità di cibo e quindi facilitare il risparmio energetico.
- Le 12 funzioni combinabili di calore, rustitore e convezione ti permettono di cucinare come preferisci. Cottura a convezione con cui ottenere risultati teneri e gustosi per i cuochi più esigenti.
- Grande potenza di 2200 W garantisce la massima resa del vostro forno.
- Rustitore girevole incluso con calore a 360° per ottenere la cottura ideale dei vostri polli arrostiti. Dotato di luce interna che consente di valutare in ogni momento lo stato di cottura delle tue ricette.
- Porta a doppio vetro ad alta resistenza che facilita il corretto mantenimento della temperatura all'interno. Vassoio raccogli briciole incluso per ottimizzare la pulizia del forno.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 60L | 2200W
In breve
Cecotec Forno Convezione da tavolo da 60 litri Bake&Toast 6090 White Gyro. 2200 W, luce interna, 12 funzioni, temperatura fino a 230°, porta a doppio vetro, include Rustitore girevole costa 68,99 € su Amazon.it, rispetto a 139,00 € di prezzo precedente (risparmio 70,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 13:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 965 recensioni.
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