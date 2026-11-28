Hisense H20MOBP1 Forno a Microonde, Nero con Manopole, Capacità 20 litri, 5 Livelli di Potenza, Vetro Ceramica, Funzioni Timer e Defrost Rapido
4,5 su 5 su Amazon, 467 recensioni
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Caratteristiche
- Microonde Hisense, Color NERO, compatto APERTURA PORTA verso SINISTRA e CONTROLLO MECCANICO dei comandi con MANOPOLE
- SCONGELAMENTO RAPIDO: questa funziona modula la potenza delle microonde al minimo e permette di scongelare uniformemente il cibo con ottimi risultati ottimali e in tempi ridotti
- 5 LIVELLI DI POTENZA PER I TUOI PIATTI: dallo scioglimento del gelato, allo scongelamento, alla cottura del pesce, della carne e delle verdure
- FUNZIONE TIMER: con conteggio fino a 35 minuti, vieni avvisato per la fine della cottura
- Realizzato con una copertura di VETRO CERAMICA, il suo DESIGN OTTIMALE ne facilita la pulizia Il PIATTO INTERNO in vetro ha un diametro di 25,5 cm
- INTERNI SPAZIOSI: capacità massima 20 LITRI e potenza di 700 Watt Dimensioni: (LxPxA) 45.5 x 32.6 x 26.1 cm
Dettagli
- Colore
- Nero- No Grill
- Formato
- 20L
In breve
Hisense H20MOBP1 Forno a Microonde, Nero con Manopole, Capacità 20 litri, 5 Livelli di Potenza, Vetro Ceramica, Funzioni Timer e Defrost Rapido costa 59,00 € su Amazon.it, rispetto a 94,99 € di prezzo precedente (risparmio 35,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 13:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 467 recensioni.
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