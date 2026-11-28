Govee Lampadine LED E27 Intelligenti WiFi e Bluetooth, Set di 2 | Compatibile con SmartThings, Matter, Alexa e Google Assistant, 800lm, 16 Milioni di Colori RGBWW fai da te
4,7 su 5 su Amazon, 5.718 recensioni
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Caratteristiche
- 16 Milioni di Colori fai da te: Le lampadina led intelligenti Govee possiedono milioni di colori e 54 modalità di scena preimpostate 2700K-6500K: potete esplorare quella che preferite o scegliere quella che più si adatta al vostro umore.
- Controllo Intelligente: Le lampadine LED Govee e27 è compatibile con Matter, Alexa e Google Assistant per un controllo a mani libere. Controlla queste lampadine RGBWW tramite semplici comandi vocali.
- Music Sync: la lampadina intelligente cambia in base al suono rilevato dal microfono del telefono. Godetevi la vostra festa a casa. Nota: funziona solo quando il microfono non è occupato. Scaricare l'app Govee Home e abilitare i privilegi del microfono.
- Timer e Calendario: questa lampadina dispone di una funzione timer e di modalità come l'alba e il tramonto, per godere di una giornata rilassante e piacevole.
- Controllo di Gruppo: È possibile creare un gruppo per controllare più lampadine LED da qualsiasi luogo con una connessione Wi-Fi stabile a 2,4 GHz. Divertitevi ancora di più a controllare le lampadine LED.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Govee Lampadine LED E27 Intelligenti WiFi e Bluetooth, Set di 2 | Compatibile con SmartThings, Matter, Alexa e Google Assistant, 800lm, 16 Milioni di Colori RGBWW fai da te costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 22,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 14:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 5.718 recensioni.
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