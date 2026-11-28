In breve

Govee Lampadine LED E27 Intelligenti WiFi e Bluetooth, Set di 2 | Compatibile con SmartThings, Matter, Alexa e Google Assistant, 800lm, 16 Milioni di Colori RGBWW fai da te costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 22,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 14:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 5.718 recensioni.