Bio Presto Power Caps Color Detersivo Lavatrice Predosato 144 Lavaggi | Detersivo Lavatrice Predosato In Capsule per capi colorati, 8 confezioni Da 18 Lavaggi
4,4 su 5 su Amazon, 5.774 recensioni
-12% 44,33 €
Prima
50,30 €, risparmi 5,97 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- NUOVE Bio Presto Power Caps 4+1 detersivo per lavatrice in caps. Cinque funzioni in unico semplice gesto. Ideale per i capi colorati.
- Bio Presto Power Caps, cinque funzioni in unico semplice gesto. PULIZIA, efficace nel rispetto dei capi, rispetta i colori donando nuova BRILLANTEZZA di lunga durata, capi FRESCHI come appena lavati anche dopo molti giorni, potere SMACCHIANTE su tutti i tipi di sporco, anche quelli più ostinati. E dai oggi con Smacchiatore. Le nuove Bio Presto Power Caps sono efficaci già a bassa temperatura.
- Detersivo predosato in capsule per la lavatrice; pulizia e praticità in un unico gesto: il tuo bucato quotidiano senza dosare
- Garantisce una freschezza di lunga durata
- Formato risparmio da 8 confezioni da 18 lavaggi di Detersivo Lavatrice Predosato In Capsule Bio Presto per capi colorati. Totale 144 lavaggi.
Dettagli
- Colore
- Color
- Formato
- 18 unità (Confezione da 8)
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
Bio Presto Power Caps Color Detersivo Lavatrice Predosato 144 Lavaggi | Detersivo Lavatrice Predosato In Capsule per capi colorati, 8 confezioni Da 18 Lavaggi costa 44,33 € su Amazon.it, rispetto a 50,30 € di prezzo precedente (risparmio 5,97 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 10:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 5.774 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.