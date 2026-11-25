Sensodyne Sensibilità & Smalto Whitening, Dentifricio Effetto Sbiancante | Gusto Menta Fresca, 4x75 ml
4,6 su 5 su Amazon, 273 recensioni
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Caratteristiche
- RAFFORZA LO SMALTO: Il dentifricio Sensodyne Sensibilità & Smalto Whitening aiuta a ripristinare attivamente la forza dello smalto grazie al fluoruro
- PROTEZIONE DALLA SENSIBILITA': Lavora sulle aree sensibili dei denti per proteggerli dalla sensibilità
- TECNOLOGIA CLINICAMENTE PROVATA: per uno smalto resistente, denti forti e protetti dalla sensibilità.
- EFFETTO SBIANCANTE: rimuove le macchie superficiali e ripristina il bianco naturale dei denti*. *rispetto a Sensodyne Complete Protection+ Menta Fresca
- SENSODYNE: Sensodyne è esperto di denti sensibili. I prodotti Sensodyne sono formulati espressamente per la protezione dei denti dalla sensibilità dentale; l’uso giornaliero aiuta a mantenere denti e gengive sani.
Dettagli
- Formato
- 75 ml (Confezione da 1)
In breve
Sensodyne Sensibilità & Smalto Whitening, Dentifricio Effetto Sbiancante | Gusto Menta Fresca, 4x75 ml costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 22,37 € di prezzo precedente (risparmio 7,38 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 273 recensioni.
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