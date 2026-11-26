Samsung Lavatrice Crystal Clean WW90CGC04DTEET Libera installazione, 9 Kg, Wifi, Ecobubble, Vapore, Carica Frontale, 60l x 85h x 55p cm
4,3 su 5 su Amazon, 635 recensioni
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Caratteristiche
- Lavatrice a carica frontale Crystal Clean Wifi con Ecobubble a libera installazione, Lavaggio igienizzante a vapore
- Tecnologia Ecobubble: per un pulito eccezionale, anche in acqua fredda, Le bolle di detergente penetrano nei tessuti in modo efficace, rimuovendo lo sporco ostinato e risparmiando energia
- Steam Wash: il ciclo di Vapore igienizzante emette un potente getto di vapore dal fondo del cestello, rimuovendo lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato igienizzato
- SmartThings: L’app SmartThings ti aiuta a scegliere il ciclo, programmare i tempi e risolvere eventuali problemi, Riduci gli sprechi di energia grazie ad AI Energy Mode!
- Contenuto: 1x Samsung Lavatrice Crystal Clean WW90CGC04DTEET Libera installazione, 9 Kg, Dimensioni (LxAxP): 60x85x55 cm
Dettagli
- Colore
- Porta Bianca + Panel Nero
- Formato
- 9 kg
In breve
Samsung Lavatrice Crystal Clean WW90CGC04DTEET Libera installazione, 9 Kg, Wifi, Ecobubble, Vapore, Carica Frontale, 60l x 85h x 55p cm costa 343,00 € su Amazon.it, rispetto a 511,59 € di prezzo precedente (risparmio 168,59 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 635 recensioni.
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