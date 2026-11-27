Ludic Scacchi Sprint Gli Scacchi Facili E Veloci Per Tutti It57328 Gioco Di Società Per La Famiglia Per 2 Giocatori Made In Italy
4,3 su 5 su Amazon, 3 recensioni
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Caratteristiche
- Un originale PARTY GAME per mettere alla prova la tua intelligenza spaziale. Adatto a bambini, ragazzi, adulti e tutta la famiglia.
- MADE IN ITALY con materiali di ALTA QUALITA', resistenti e sicuri per giocatori di 8+ anni.
- GIOCA SUBITO grazie al QR code "Watch the Video" sul retro della scatola puoi imparare e iniziare una partita in pochi minuti.
- Sviluppato in collaborazione con GAME DESIGNER ESPERTI con meccaniche di gioco divertenti e innovative che ti metteranno alla prova!
- GIOCHI per tenere la MENTE ATTIVA sfidando gli amici e allenando il pensiero con divertimento. CONTENUTO: 1 tabellone componibile; 1 clessidra; 22 tessere-pezzo; 18 tessere pedone, Regolamento
Dettagli
- Colore
- Multicolore
In breve
Ludic Scacchi Sprint Gli Scacchi Facili E Veloci Per Tutti It57328 Gioco Di Società Per La Famiglia Per 2 Giocatori Made In Italy costa 5,39 € su Amazon.it, rispetto a 7,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 22:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 3 recensioni.
Informativa sulle offerte
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