SONGMICS Mensole da Muro, Set da 3, Larghezza di 60 cm | Portaoggetti per Foto Decorazioni, Soggiorno Studio Bagno Cucina, Bianco Nuvola, Collezione CUSTOS LWS061W01
4,5 su 5 su Amazon, 6.042 recensioni
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Caratteristiche
- Semplice e moderno, perfetto ovunque: Dalla Collezione CUSTOS, unisce angoli retti con linee nette per un look raffinato che si inserisce facilmente nella tua casa. Abbinalo ai mobili coordinati per uno spazio armonioso.
- Portano l’ordine e lo stile: Combina a modo tuo queste 3 mensole bianco nuvola per creare una parete unica e aggiungere spazio per decorazioni o spezie. La superficie lucida è impermeabile e facile da pulire.
- Ideali per ogni stanza: Queste mensole da muro sono perfette per esporre libri e foto in soggiorno, organizzare articoli da toeletta in bagno, spezie in cucina o mostrare trofei in ufficio e camera da letto.
- Niente più scivolamento: Il bordo anteriore rialzato protegge efficacemente gli oggetti dallo scivolamento. Puoi appoggiare con tranquillità le tue cornici e foto su queste mensole da muro per mostrare i tuoi ricordi in sicurezza.
- Materiali di qualità e dettagli curati: Realizzate in MDF, ogni mensola può supportare fino a 10 kg. Forniamo adesivi bianchi per coprire i fori delle viti in modo che l'effetto decorativo non sia compromesso.
- Facili da montare: Basta forare la parete e fissare saldamente le mensole con le viti professionali in dotazione e il gioco è fatto. Offriamo anche istruzioni illustrate.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- Set da 3 (10 x 60 x 5/2 cm)
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
SONGMICS Mensole da Muro, Set da 3, Larghezza di 60 cm | Portaoggetti per Foto Decorazioni, Soggiorno Studio Bagno Cucina, Bianco Nuvola, Collezione CUSTOS LWS061W01 costa 26,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 19:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 6.042 recensioni.
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