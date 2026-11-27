Kinderkraft TRIG 3 Passeggino Leggero, Pieghevole, Posizione Distesa, Posizione Reclinata, Sospensione 4 Ruote, Cinture di sicurezza a 5 punti, Bambini, Fino a 25 kg, Gris
3,8 su 5 su Amazon, 1.052 recensioni
-25% 96,99 €
Prima
129,90 €, risparmi 32,91 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- ✅ FUNZIONALE: passeggino leggero con capacità di carico fino a 25 kg. Dotato di ruote grandi, ammortizzate e resistenti alle forature che non temono i terreni più accidentati. Vi servirà per l’intero periodo di utilizzo di passeggini: lo schienale di estende fino alla posizione reclinata e le cinture integrate a 5 punti possono essere adattate perfino a un neonato.
- ✅ AMPIA SEDUTA: il passeggino dispone di una seduta ampia e lunga, creata per i bambini più grandi, e di un poggiapiedi prolungato. La seduta è larga e morbida e assicura il comfort durante le passeggiate.
- ✅ MANNEGGEVOLE: il passeggino TRIG è dotato di ruote antiforatura grandi e resistenti, adatti alle superfici compatte. Grazie all’ammortizzazione il bambino starà comodo anche durante le passeggiate sui terreni irregolari. Le ruote anteriori sono girevoli a 360° e possono essere bloccate per l’andamento dritto. È facile da manovrare anche nelle stradine affollate.
- ✅ CONFORTEVOLE: la regolazione dello schienale è silenziosa e scorrevole, e non sveglierà il bambino dal pisolino. Il poggiapiedi regolabile (3 livelli) garantisce un adeguato adattamento sia ai bambini piccoli che a quelli più grandicelli
- ✅ SICURO: il passeggino dispone di cinture di sicurezza a 5 punti, dotate di rivestimenti e di protezione inguinale. Le ruote posteriori sono dotate di freno centrale STOP & RIDE attivato da sopra per non danneggiare le calzature. Dispone anche di una classica barriera di protezione.
Dettagli
- Colore
- Grey
In breve
Kinderkraft TRIG 3 Passeggino Leggero, Pieghevole, Posizione Distesa, Posizione Reclinata, Sospensione 4 Ruote, Cinture di sicurezza a 5 punti, Bambini, Fino a 25 kg, Gris costa 96,99 € su Amazon.it, rispetto a 129,90 € di prezzo precedente (risparmio 32,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 08:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 1.052 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.