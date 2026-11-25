Didiesse Macchina Caffè Espresso Cialde Frog Revolution 2 L (Nero Lucido) | Design Adatto a Tutti gli Ambienti, Ideale anche in Ufficio grazie alla Praticità d’Uso delle Cialde, Basso Consumo 650W
4,3 su 5 su Amazon, 2.195 recensioni
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Caratteristiche
- Bella da vedere, la Frog Revolution è una macchina per caffè espresso a cialde soprattutto pratica, ideale per la casa ma anche per l’ufficio perché rappresenta un vero e proprio complemento d’arredo
- Il suo design divertente e colorato, infatti, rende la Frog Revolution di Didiesse adatta a tutti gli ambienti, sia dal punto di vista estetico che funzionale grazie alla praticità d’uso delle cialde
- Disponibile in una vasta gamma di colori: Avorio, Bianco, Gesso, Nero Lucido, Nocciola, Rosso Pieno. Praticamente impossibile non trovare quella giusta per dare colore e gusto alla tua pausa caffè
- Il sistema a cialde è il più pratico per preparare a casa o in ufficio un espresso buono come al bar: le cialde, infatti, eliminano i tempi di attesa e riducono al minimo la pulizia post-utilizzo
- Eroga 1 tazza di caffè; serbatoio 2l; lunghezza cavo 0,8m; potenza 650W; voltaggio 230V; larghezza 22cm, profondità 32cm, altezza 40cm; peso 6,5kg; pannello comando frontale; metallo e termoplastica
Dettagli
- Colore
- Nero Lucido
In breve
Didiesse Macchina Caffè Espresso Cialde Frog Revolution 2 L (Nero Lucido) | Design Adatto a Tutti gli Ambienti, Ideale anche in Ufficio grazie alla Praticità d’Uso delle Cialde, Basso Consumo 650W costa 89,90 € su Amazon.it, rispetto a 129,90 € di prezzo precedente (risparmio 40,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:37; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 2.195 recensioni.
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