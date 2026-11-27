UGREEN Adattatore USB C USB A 3.1 10Gbps 3 Pezzi Convertitore Type C | Portatile, Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S26 S25 CarPlay iPad PC Laptop MacBook
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Caratteristiche
- [ Adattatore USB C USB 3.1 ] Utilizzare questo pacchetto di adattatori per convertire la porta USB-A di qualsiasi dispositivo in una porta USB-C, fornendo loro l'interfaccia di cui hanno bisogno per funzionare nell'era della connettività USB-C. Basta collegare la spina USB-A dell'adattatore al dispositivo e si ottiene una porta USB-C.
- [ Trasmissione ad Alta Velocità ] L'adattatore USB Tipo C supporta l'interfaccia USB 3.1 può fornire una velocità di trasferimento efficiente fino a 10 Gpbs, che è 20 volte più veloce di USB 2.0 e supporta il trasferimento di dati supportando una potenza di ricarica di 18 W (max), è possibile utilizzare l'adattatore per collegare vecchie spine o computer e auto e altri dispositivi per caricare il telefono cellulare.
- [ Compatibilità Universale ] L'adattatore USB A USB C e possibile collegare periferiche USB C a dispositivi con porte USB A integrate. Permette al tuo telefono, tablet, chiave USB C, disco rigido USB C, cuffie, ecc., come iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max/ iPhone 17/ 16, galaxy s26, iPad Pro, ecc. di connettersi a dispositivi con interfacce A, come: portatile, computer, caricabatterie USB, auto, caricabatterie da auto, ecc., supporta CarPlay e il trasferimento dati tra computer e smartphone.
- [ Materiali di Alta Qualità ] Lo convertitore USB A USB C Realizzato in PVC, presenta un design raffinato ed è poco soggetto a deformazioni. Il connettore Type-C si adatta perfettamente alla porta USB-C, garantendo un inserimento e una rimozione fluidi e riducendo efficacemente il rischio di scollegamenti accidentali e di danni alla porta del dispositivo.
- [ Comodo e sicuro ] L'adattatore USB Type C è Plug and play, piccolo e portatile, non occupa troppo spazio e non blocca altre prese. Un resistore di 56 KΩ limita la corrente di uscita predefinita e garantisce la sicurezza dei dispositivi collegati. È comodo da utilizzare in diversi scenari, che si tratti di viaggi, ufficio o uso quotidiano, senza alcun onere.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 85mm L * 145 MM H
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
UGREEN Adattatore USB C USB A 3.1 10Gbps 3 Pezzi Convertitore Type C | Portatile, Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S26 S25 CarPlay iPad PC Laptop MacBook costa 6,74 € su Amazon.it, rispetto a 8,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,25 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:56; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 21.413 recensioni.
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