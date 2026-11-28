Tommy Hilfiger Donna T-Shirt Maniche Corte Slim Cody Scollo Rotondo, Beige (Safari Canvas), XXS
4,6 su 5 su Amazon, 485 recensioni
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Caratteristiche
- ESSENZIALE E CASUAL: La maglietta basic con scollo rotondo si distingue per il suo tessuto in cotone comfort piacevole sulla pelle ed è ideale per il tuo look per il tempo libero. Il branding Tommy Hilfiger completa l’outfit.
- VESTIBILITÀ OTTIMALE: Questa intramontabile maglietta a manica corta in morbido cotone presenta un design essenziale che dona a ogni figura.
- PER OGNI OCCASIONE: La maglietta basic si distingue per la vestibilità particolarmente confortevole ed è ideale da indossare tutti i giorni o in ufficio. Poco importa se la indossi da sola o sotto un pullover, è la scelta ideale per ogni occasione.
- MATERIALE E LAVAGGIO: Questa t-shirt è realizzata al 100% in cotone. È lavabile in lavatrice e adatta all’asciugatrice.
- QUALITÀ GARANTITA: Dal 1985, questo marchio di moda si distingue in tutto il mondo per qualità e semplicità, oltre che per gli stili che propone nei rinomati colori blu scuro, bianco e rosso.
Dettagli
- Colore
- Khaki (Safari Canvas)
- Formato
- XXS
In breve
Tommy Hilfiger Donna T-Shirt Maniche Corte Slim Cody Scollo Rotondo, Beige (Safari Canvas), XXS costa 16,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,90 € di prezzo precedente (risparmio 32,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 13:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 485 recensioni.
Informativa sulle offerte
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