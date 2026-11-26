Urban Classics Tb6749-fluffy Sweatpants Pantaloni di Tuta, Lightasfalto, M Uomo
4,3 su 5 su Amazon, 93 recensioni
-56% 15,99 €
Prima
35,99 €, risparmi 20,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Design versatile: i pantaloni Fluffy di Urban Classics convincono grazie al loro stile casual, ideali per il tempo libero e le attività sportive.
- Vestibilità comoda e confortevole: la vestibilità ampia offre un comfort ottimale e libertà di movimento, ideale per giornate rilassate o allenamenti intensi.
- Materiale morbido: realizzati in materiale soffice e morbido (70% cotone e 30% poliestere), i pantaloni garantiscono una vestibilità confortevole e un elevato comfort.
- Orlo elastico e orlo: l'elastico in vita e le caviglie elastiche garantiscono una vestibilità sicura e una maggiore flessibilità.
- Versatile: sia per la palestra, la passeggiata nel parco o per ore piacevoli a casa, questi pantaloni sono versatili e sempre una buona scelta.
Dettagli
- Colore
- Lightasfalto
- Formato
- M
In breve
Urban Classics Tb6749-fluffy Sweatpants Pantaloni di Tuta, Lightasfalto, M Uomo costa 15,99 € su Amazon.it, rispetto a 35,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 14:11; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 93 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.