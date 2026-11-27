Ninja Double Stack, Friggitrice ad Aria Verticale, 6 Funzioni, 7,6 L, Nero | Doppio Cestello, Griglie, Piastre, 4 Livelli, Ricette per 6 Persone, Accessori Lavabili in Lavastoviglie, SL300EU
4,6 su 5 su Amazon, 3.842 recensioni
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Caratteristiche
- RISPARMIA SPAZIO SUL PIANO DELLA CUCINA: 25% più compatta (rispetto al modello AF300). Porzioni per 6 persone e una capacità di 7,6 L. Cucina fino al 55% più velocemente rispetto ai forni ventilati (test eseguito con bastoncini di pesce e salsicce).
- CUCINA SU 4 LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE: Grazie ai 2 scomparti e alle 2 griglie per cucinare su 4 livelli, puoi preparare il doppio del cibo. Le ventole posteriori garantiscono una cottura uniforme su tutti i livelli e una croccantezza perfetta.
- EFFICIENTE DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO: Cucina utilizzando meno energia rispetto ad un forno (test e calcoli basati sul tempo di cottura raccomandato per le salsicce, utilizzando la funzione di frittura ad aria, rispetto ai forni convenzionali).
- 6 FUNZIONI: Max Crisp, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate. Fino al 75% di grassi in meno con la funzione Air Fry (testata confrontando patatine fritte in modo tradizionale). Il comando SYNC & MATCH coordina i tempi di cottura dei due scomparti.
- INCLUDE: Friggitrice ad aria Ninja Double Stack da 7,6L (spina UE), 2 scomparti da 3,8L, 2 piastre antiaderenti e 2 griglie lavabili in lavastoviglie. Dimensioni: Altezza: 38,5cm x Larghezza 28cm x Profondità 42cm. Peso: 9,76kg. Colore: Nero
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 7.5L
In breve
Ninja Double Stack, Friggitrice ad Aria Verticale, 6 Funzioni, 7,6 L, Nero | Doppio Cestello, Griglie, Piastre, 4 Livelli, Ricette per 6 Persone, Accessori Lavabili in Lavastoviglie, SL300EU costa 200,01 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 3.842 recensioni.
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