Melchioni Family | Friggitrice ad Aria Emma 5L, 8 Programmi, Display Touch, 1500W, Temperatura 80-200°C, Antiaderente, Compatta e Controllo Visivo
4,2 su 5 su Amazon, 355 recensioni
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Caratteristiche
- Capacità 5L: ideale per preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia, cucinando con pochissimo olio e ottenendo piatti sempre croccanti e gustosi.
- Antiaderente: il contenitore in materiale antiaderente evita incrostazioni, facilita la pulizia e garantisce una distribuzione uniforme del calore in ogni ricetta.
- Display Touch: pannello digitale intuitivo con 8 programmi preimpostati che consentono di cucinare patatine, carne, pesce, dolci e numerose preparazioni in modo semplice.
- Finestra di Controllo: permette di monitorare la cottura senza aprire lo sportello, mantenendo la temperatura interna stabile e migliorando tempi ed efficienza energetica.
Dettagli
- Colore
- Nera
- Formato
- Emma 5L
In breve
Melchioni Family | Friggitrice ad Aria Emma 5L, 8 Programmi, Display Touch, 1500W, Temperatura 80-200°C, Antiaderente, Compatta e Controllo Visivo costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 355 recensioni.
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