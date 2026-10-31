Barilla Pasta Al Bronzo Spaghetti 100% Grano Italiano, 500 g | Pasta trafilata al bronzo con microincisioni, Ruvidità Intensa, Formato grande e corposo, Eccellente tenuta del sugo
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Caratteristiche
- BARILLA SPAGHETTI AL BRONZO: gli spaghetti Barilla per un’esperienza di gusto avvolgente e intensa. Una pasta trafilata al bronzo con il metodo di lavorazione al bronzo grezzo spessa e corposa e dal colore giallo ambrato
- TRAFILATA AL BRONZO: una pasta estrusa, ottenuta dalla lavorazione grezza con trafile in bronzo con microincisioni, per aumentare la resistenza al passaggio dell'impasto e creare un'intensa ruvidità
- ECCELLENTE TENUTA DEL SUGO: Barilla Al Bronzo è una pasta dai tratti grintosi e dalla ruvidità intensa, ad alta tenuta di sugo e cottura, grazie alla lavorazione grezza e alla miscela di pregiati grani italiani
- GRANI DURI PREGIATI COLTIVATI IN ITALIA: pasta dal gusto di grano con note rotonde e leggermente tostate, realizzata con una miscela Barilla di grani duri pregiati 100% italiani
- BARILLA: un'azienda italiana di famiglia che coltiva la passione per la pasta dal 1877. I nostri sughi, pasta e cereali sono gustosi, sicuri e contribuiscono a una dieta equilibrata sulla tua tavola
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 500 g (Confezione da 1)
In breve
Barilla Pasta Al Bronzo Spaghetti 100% Grano Italiano, 500 g | Pasta trafilata al bronzo con microincisioni, Ruvidità Intensa, Formato grande e corposo, Eccellente tenuta del sugo costa 0,79 € su Amazon.it, rispetto a 1,29 € di prezzo precedente (risparmio 0,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 17:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 752 recensioni.
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