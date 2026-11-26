Rilastil Acnestil Crema Attiva(+), Crema Anti-Imperfezioni, 40 ml
4,4 su 5 su Amazon, 631 recensioni
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Caratteristiche
- ACNESTIL Crema ad azione sebonormalizzante, riduce e previene la comparsa di imperfezioni tipiche della pelle impura.
- FORMULA con Niacinamide e pre e post biotici, riduce il rossore, opacizza ed agisce attivamente sui segni della pelle a tendenza acneica (punti neri, brufoli).
- CREMA ATTIVA Non fotosensibilizzante. Non fotoirritante
- MODO D'USO Applicare su pelle pulita e asciutta, mattino e sera dopo aver deterso il viso con Acnestil Mousse Detergente o Acnestil Gel Detergente
Dettagli
- Colore
- white
- Formato
- 40 ml (Confezione da 1)
In breve
Rilastil Acnestil Crema Attiva(+), Crema Anti-Imperfezioni, 40 ml costa 10,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,90 € di prezzo precedente (risparmio 12,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 17:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 631 recensioni.
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