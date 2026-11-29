roborock F25 BX Aspirapolvere e Lavapavimenti 20.000 Pa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Lavapavimenti Antigroviglio, Inclinazione a 180°, Posizione distesa, Pulizia a Doppio Bordo
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Caratteristiche
- Potente aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1: di' addio ai pavimenti sporchi con questa combinazione di aspirapolvere e lavapavimenti tutto in uno. Il design senza fili ti offre la massima libertà, mentre l'impressionante potenza di aspirazione di 20.000 Pa rimuove facilmente lo sporco umido e secco. Dai peli di animali domestici alle macchie e alle briciole, non c'è bisogno di una scopa, un lavapavimenti o un aspirapolvere separati.
- Nessun aloni o peli intasati: goditi una pulizia brillante e senza aloni ogni volta! Il nostro aspirapolvere e lavapavimenti tutto in uno è dotato di un doppio raschietto per una finitura impeccabile e il pettine curvo assicura che i peli di animali domestici rimangano senza grovigli. Certificato anti-groviglio da SGS e TÜV, il nostro aspirapolvere offre prestazioni fluide e ininterrotte a ogni passata sui tuoi pavimenti duri.
- Autopulente e asciugatura rapida: scopri una pulizia più facile! L'acqua ad alta temperatura rimuove grasso e macchie, mentre la doppia azione di lavaggio pulisce a fondo ogni angolo. Inoltre, per mantenere i tuoi pavimenti delicati in perfette condizioni, asciuga in soli 5 minuti con una funzione autopulente ad alta temperatura di 90 °C, ed è disponibile anche una modalità di asciugatura silenziosa di 20 minuti.
- Facile manovrabilità: grazie alla sua testina girevole flessibile a 70°, al design piatto a 180° e alle ruote assistite, questo aspirapolvere e lavapavimenti è leggero e facile da spostare da una stanza all'altra. Il suo baricentro basso riduce l'attrito, permettendogli di scivolare dolcemente sui pavimenti duri per una pulizia senza sforzo.
- Pulizia da bordo a bordo: niente più angoli dimenticati! Questa combinazione di aspirapolvere e lavapavimenti pulisce fino ai battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere. Con una pulizia di precisione fino a 0,76 mm dai bordi, ogni centimetro del tuo pavimento riceve l'attenzione che merita per una casa impeccabile.
Dettagli
- Colore
- F25 Nero
- Formato
- F25 BX
In breve
roborock F25 BX Aspirapolvere e Lavapavimenti 20.000 Pa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Lavapavimenti Antigroviglio, Inclinazione a 180°, Posizione distesa, Pulizia a Doppio Bordo costa 179,00 € su Amazon.it, rispetto a 399,00 € di prezzo precedente (risparmio 220,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 14:57; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 630 recensioni.
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