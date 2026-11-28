Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C)
4,5 su 5 su Amazon, 3.922 recensioni
-29% 59,99 €
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Caratteristiche
- Magic Mouse è wireless e ricaricabile.
- Ha una base di appoggio stabile che scivola alla perfezione sulla scrivania, e sulla superficie Multi-Touch puoi compiere gesti intuitivi come sfogliare le pagine web o scorrere documenti.
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C) costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 85,00 € di prezzo precedente (risparmio 25,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 14:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 3.922 recensioni.
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