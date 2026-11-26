Nanoleaf Lampadine LED Smart E27, RGB WiFi, compatibili con Alexa/Google Home, 9W dimmerabili, 2700K-6500K, Matter e Bluetooth, Necesito un centro, telecomando incluso, confezione da 2
3,9 su 5 su Amazon, 156 recensioni
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Caratteristiche
- Compatibile con Matter per un'Integrazione Perfetta: La lampadina Nanoleaf E27 Wi-Fi supporta Matter, rendendola compatibile con i principali ecosistemi per la casa intelligente come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings. Rendi la tua casa intelligente a prova di futuro con una personalizzazione semplice e una connettività avanzata.
- Installazione Rapida e Facile con Wi-Fi: Goditi un'installazione senza problemi! Controlla la tua lampadina intelligente direttamente tramite l'app Nanoleaf utilizzando Wi-Fi o Bluetooth. Connettiti al tuo ecosistema per la casa intelligente utilizzando Matter tramite Wi-Fi per un'esperienza davvero connessa.
- Programmi Personalizzati e Automazione: Automatizza le tue routine quotidiane impostando programmi per accendere/spegnere le luci in momenti specifici. Risparmia energia e goditi il comfort di una luce calda e accogliente quando entri in casa, senza preoccuparti di dimenticare di spegnerla.
- 16 Milioni di Colori e Illuminazione Circadiana: Le lampadine Wi-Fi creano l'atmosfera perfetta per ogni occasione con 16 milioni di opzioni di colori vibranti e scene dinamiche. Massimizza il comfort con l'illuminazione circadiana che regola la temperatura del colore in base al tuo fuso orario, energizzandoti durante il giorno e favorendo un riposo rilassante durante la notte.
- Controllo Vocale e Compatibilità Intelligente: Controlla la tua lampadina E27 senza mani utilizzando assistenti vocali come Alexa, Google Assistant o Siri. Basta dire: "Alexa, accendi la luce", e vedrai la lampadina accendersi all'istante. (Richiede un hub compatibile con Matter e iOS/tvOS 16.5+ o Android 8.1+).
Dettagli
- Colore
- White
- Formato
- Matter Wifi Lampadina - E27 (Confezione da 2)
In breve
Nanoleaf Lampadine LED Smart E27, RGB WiFi, compatibili con Alexa/Google Home, 9W dimmerabili, 2700K-6500K, Matter e Bluetooth, Necesito un centro, telecomando incluso, confezione da 2 costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 15,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 13:56; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,9 su 5 con 156 recensioni.
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