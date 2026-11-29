OBD2 Auto Diagnostica Diagnosi-auto LAUNCH CR300, Diagnostico OBD2 Italiano per Multimarca - Lettore Errore Motore Auto con Funzioni-OBD2, Professionale Diagnostica Per tutti i Veicoli OBDII
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Caratteristiche
- [OBD2 Auto Diagnostica Diagnosi-auto Il LAUNCH Creader 300 eredita la tecnologia accumulata dal marchio LAUNCH per oltre 30 anni. Questo scanner di codici di guasto supporta i protocolli ISO9141-2, ISO14230-4, SAEJ1850, ISO15765-4 e il suo database DTC contiene tutti i codici di guasto OBD2. È uno strumento di diagnostica rapida su piattaforma ARM che consente di diagnosticare e risolvere i guasti elettrici del veicolo.
- [Funzioni diagnostiche OBD2 complete] - diagnostica UNCH CR300 fornisce le funzioni OBD professionali necessarie per aiutare a determinare causa del malfunzionamento dell'indicatore del motore di controllo. Le funzioni diagnostiche automobilistiche OBD2 comprendono lettura e cancelzione dei DTC,i fermo immagine (congemento dei dati),il recupero delle informazioni sul veicolo,i dati in tempo reale,lo streaming dei dati,il recupero del prontezza I/M,il database UNCH integrato, curva RT (curva in tempo reale),il test del sensore O2,il monitoraggio di bordo,il test del tensione del batteria,il test EVAP. Risparmiate tempo per andare e tornare dall'officina e conoscete meglio vostra auto.
- [PLUG AND PLAY] - LAUNCH CR300 non ha bisogno di batteria o caricabatterie, basta collegare il cavo diagnostico alla porta OBD2 del veicolo, LAUNCH CR300 può essere alimentato e utilizzato. Non c'è bisogno di preoccuparsi dei danni alla batteria.
- [COMPATIBILITÀ OBD2] - LAUNCH CR300 supporta i protocolli OBDII/EOBD/JOBD, funziona con i veicoli dell'UE dopo il 2000 (BMW MB V.A.G. ecc.), la maggior parte dei veicoli statunitensi dopo il 1996, i veicoli JP dopo il 2006 e i veicoli di importazione OBD II&CAN più recenti. 9 lingue - Supporta tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, polacco, olandese e russo. Include una guida rapida per aiutarvi a iniziare.
- [Il LAUNCH CR300 offre funzioni diagnostiche avanzate, tra cui il test del sensore O2 e del sistema EVAP. L'integrità del serbatoio del carburante viene monitorata attraverso il test delle perdite del sistema EVAP del veicolo, mentre il test del sensore O2 aiuta a ottimizzare la miscela aria-carburante, migliorando l'efficienza del carburante e riducendo le emissioni, riducendo così il consumo di carburante inefficiente e proteggendo l'ambiente.
- [LAUNCH CR300 OBD-II può leggere e cancellare i codici delle emissioni memorizzati, i codici in sospeso e visualizzare rapidamente le definizioni dei codici. Spegne la spia MIL (Check Engine Light), aiuta a resettare il monitor prima di portare l'auto allo smog e consente di sapere cosa c'è che non va prima di portare l'auto in riparazione, risparmiando un viaggio in officina. Si noti che le spie di guasto del motore non correlate alle emissioni richiedono apparecchiature più avanzate per diagnosticarne la causa.
- [Famiglia di strumenti diagnostici LAUNCH] - Si noti che LAUNCH CR300 non supporta la diagnosi multisistema. Se è necessario diagnosticare più sistemi, è possibile scegliere una serie più avanzata, ad esempio CRP 4 System Series, CRP Full System Series, X431 Series.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- LAUNCH CR300
In breve
OBD2 Auto Diagnostica Diagnosi-auto LAUNCH CR300, Diagnostico OBD2 Italiano per Multimarca - Lettore Errore Motore Auto con Funzioni-OBD2, Professionale Diagnostica Per tutti i Veicoli OBDII costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 25,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 584 recensioni.
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