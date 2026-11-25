Gillette Labs Rasoio Barba Uomo, 2 Lamette di Ricambio, Custodia, Oro | Manico in Acciaio Inossidabile con Barra Integrata, Elimina Impurità Pelle, 2 Lamette di Ricambio, Base Magnetica, Custodia
4,6 su 5 su Amazon, 215 recensioni
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Caratteristiche
- Rasoio mano libera GilletteLabs: per una rasatura confortevole in una sola passata
- Con barra esfoliante: la barra esfoliante integrata libera i peli intrappolati prima del passaggio delle lame
- Scorrevolezza imbattibile grazie alle 5 migliori lame di Gillette* (*lame disponibili anche su altri prodotti Gillette). Lubrastrip EVERGLIDETM offre lubrificazione per un comfort incredibile della pelle
- Tecnologia 2D FlexDisc: si adatta ai contorni del viso per garantire comfort a ogni passata
- Include rasoio barba manuale con barra esfoliante, base magnetica e custodia da viaggio
Dettagli
- Colore
- Clear
- Formato
- 1 unità (Confezione da 1)
In breve
Gillette Labs Rasoio Barba Uomo, 2 Lamette di Ricambio, Custodia, Oro | Manico in Acciaio Inossidabile con Barra Integrata, Elimina Impurità Pelle, 2 Lamette di Ricambio, Base Magnetica, Custodia costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 10:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 215 recensioni.
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