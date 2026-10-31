Lagostina Ingenio Manico Rimovibile Ergonomico, Color Bosco | Manico Resistente Fino a 10kg, con Design Ergonomico, Fissaggio e Sicurezza Totali, Compatibile con Corpi Pentola Ingenio
4,5 su 5 su Amazon, 5.501 recensioni
-20% 11,90 €
Prima
14,90 €, risparmi 3,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- MANICO RIMOVIBILE: Il manico Lagostina Ingenio è facilmente amovibile e adatto a tutti i corpi pentola Ingenio come pentole, casseruole, tegami. Grazie al sistema di aggancio e sgancio intuitivo, puoi spostare le pentole dai fornelli al forno o al frigorifero in un semplice click, sempre con la massima sicurezza
- MANICO BREVETTATO: Grazie ai suoi tre punti di fissaggio il manico dei prodotti Ingenio garantisce un fissaggio e una sicurezza totali
- RESISTENTE: Realizzato per offrire affidabilità, il manico è in grado di sostenere un carico fino a 10 kg, rendendolo estremamente robusto
- MASSIMA VERSATILITÀ: Grazie alla possibilità di rimuovere il manico con un semplice click, i corpi pentola possono essere utilizzati sul piano cottura, in forno e riposti in frigo con grande facilità
- SALVASPAZIO: Il manico rimovibile e il design ultracompatto, pratico e impilabile delle pentole Ingenio consentono di risparmiare fino a 2 volte più spazio rispetto alle pentole Lagostina con manico fisso
- 10 ANNI DI GARANZIA: Realizzato per durare, il robusto manico rimovibile Ingenio è dotato di una garanzia di 10 anni
Dettagli
- Colore
- Bosco
- Formato
- 18 cm
In breve
Lagostina Ingenio Manico Rimovibile Ergonomico, Color Bosco | Manico Resistente Fino a 10kg, con Design Ergonomico, Fissaggio e Sicurezza Totali, Compatibile con Corpi Pentola Ingenio costa 11,90 € su Amazon.it, rispetto a 14,90 € di prezzo precedente (risparmio 3,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 14:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 5.501 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.