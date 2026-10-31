WOLTU Porta Scarpe, Scarpiera con 2 Livelli a Griglia e Struttura in Metallo per Ingresso, Corridoio, Soggiorno, 63x30x43cm, Rovere Chiaro+Bianco
4,4 su 5 su Amazon, 4.160 recensioni
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Caratteristiche
- GRANDE SPAZIO DI CONSERVAZIONE: questa scarpiera occupa poco spazio sul pavimento e ha un ampio spazio di conservazione. Contiene 2 pannelli in rete metallica per contenere 6 paia di scarpe. La capacità di carico è di 10 kg/pavimento. I pannelli in rete sono distanziati di 20 cm. Il pannello superiore in legno artificiale può essere utilizzato per borse o decorazioni
- ROBUSTA E DUREVOLE: realizzata in truciolato di alta qualità e con una struttura in metallo, questa scarpiera è robusta e stabile. Il pannello truciolare di qualità E1 rivestito con impiallacciatura melaminica è idrorepellente, resistente ai graffi e facile da pulire. I tubi e la rete di ferro verniciati a polvere sono robusti, antiruggine, durevoli e dimensionalmente stabili
- Design minimalista e moderno: questa scarpiera in metallo e legno composito è elegante e moderna. Combinato in due colori, rovere chiaro e bianco, questo scaffale industriale si integra naturalmente con diversi stili di arredamento
- MULTIFUNZIONALE: questa pratica scaffalatura a 2 livelli può essere utilizzata come scarpiera per tenere libero l'ingresso di casa. Naturalmente, è possibile posizionarlo anche in soggiorno, camera da letto, balcone, corridoio e altri ambienti come scaffale per organizzare borse, libri, cesti portaoggetti e altri oggetti. Inoltre, è possibile esporre oggetti decorativi sul pannello superiore per abbellire la casa.
- FACILE DA MONTAGGIARE: manuale di installazione illustrato, agli accessori numerati e agli strumenti forniti, potrete montare questa scarpiera senza fatica
Dettagli
- Colore
- Rovere Chiaro+bianco
- Formato
- 63x30x43cm
In breve
WOLTU Porta Scarpe, Scarpiera con 2 Livelli a Griglia e Struttura in Metallo per Ingresso, Corridoio, Soggiorno, 63x30x43cm, Rovere Chiaro+Bianco costa 33,99 € su Amazon.it, rispetto a 38,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 16:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 4.160 recensioni.
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