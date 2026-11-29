Dash Power Detersivo Liquido Lavatrice, 80 Lavaggi (4x20), Freschezza Di Lenor, Risveglio Primaverile, rimuove addirittura gli odori di sudore vecchi di 7 giorni, per una pulizia impeccabile
4,7 su 5 su Amazon, 749 recensioni
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Caratteristiche
- 3 ADDITIVI INTEGRATI: Smacchiatore, Igienizzante e attivatore di freschezza per un pulito impeccabile e zero pensieri
- DASH POWER 100%: Il detersivo liquido Dash Power garantisce una pulizia impeccabile, anche contro gli odori di sudore vecchi di 7 giorni
- FRESCHEZZA: Dash Power lascia una duratura freschezza sui capi
- PULITO PROFUMATO: Dash Power lascia i vestiti profumati e puliti
- EFFICACE NEI CICLI BREVI E A FREDDO: Il detersivo liquido Dash Power è efficace anche a basse temperature e nei cicli brevi
Dettagli
- Colore
- Blue
- Formato
- 3.6 l (Confezione da 1)
In breve
Dash Power Detersivo Liquido Lavatrice, 80 Lavaggi (4x20), Freschezza Di Lenor, Risveglio Primaverile, rimuove addirittura gli odori di sudore vecchi di 7 giorni, per una pulizia impeccabile costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,00 € di prezzo precedente (risparmio 19,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 15:11; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 749 recensioni.
Informativa sulle offerte
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