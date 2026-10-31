SONGMICS Cesto Portabiancheria a 4 Scomparti, Cesto Biancheria Sporca in Bambù, 200 L, Porta Biancheria con Piano, Tasche Laterali, 4 x 50 L, 124,6 x 33 x 78 cm, Bianco Crema RLH120W01
4,6 su 5 su Amazon, 964 recensioni
-15% 62,89 €
Prima
73,99 €, risparmi 11,10 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 4 scomparti, organizzazione per tipo: Questo porta biancheria offre una capacità totale di 200 L (50 L per ogni scomparto); il design a 4 scomparti ti aiuta a organizzare i capi per tipo o dividere chiari da scuri
- Con piano portaoggetti e tasche laterali: Il pratico piano d'appoggio ti consente di mettere a portata di mano detersivi, reti per lavatrice, ecc. Le piccole tasche laterali aggiungono ulteriore spazio per gli oggetti di piccole dimensioni
- Robusto e stabile: Realizzato in resistente bambù di alta qualità, questo portabiancheria offre una solida struttura (con una capacità di carico fino a 30 kg del piano). Il piano con protezione laterale impedisce agli oggetti di cadere
- Scomparto porta biancheria estraibile e rimovibile: Ogni scomparto è supportato con un pannello in plastica nella parte inferiore per evitare cedimenti; grazie alla chiusura a strappo, puoi facilmente estrarlo o rimuoverlo per portarlo alla lavatrice
- Bambù naturale: Caratterizzato da una venatura distintiva e da un colore neutro, questo porta biancheria in bambù aggiungerà un tocco naturale nella tua casa e si si adatterà a diversi stili di interni
Dettagli
- Colore
- Bianco Crema
- Formato
- 4 x 50 L
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
SONGMICS Cesto Portabiancheria a 4 Scomparti, Cesto Biancheria Sporca in Bambù, 200 L, Porta Biancheria con Piano, Tasche Laterali, 4 x 50 L, 124,6 x 33 x 78 cm, Bianco Crema RLH120W01 costa 62,89 € su Amazon.it, rispetto a 73,99 € di prezzo precedente (risparmio 11,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 17:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 964 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.