Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Dentifricio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio + Dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro
4,5 su 5 su Amazon, 582 recensioni
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Caratteristiche
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- OTTIMIZZA IL TUO SPAZZOLAMENTO con il TIMER ANELLO LUMINOSO di iO che rispetta i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti e con l'INDICATORE PER SOSTITUIRE LA TESTINA
- PERSONALIZZA LO SPAZZOLAMENTO scegliendo tra 3 modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante
- Le testine ROTONDE Oral-B RAGGIUNGONO ZONE DELLA BOCCA dove quelle rettangolari degli spazzolini manuali NON arrivano: prova l’esperienza dell’IGIENE ORALE PIÙ PROFONDA di Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo
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Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1 unità (Confezione da 1)
In breve
Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Dentifricio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio + Dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 139,99 € di prezzo precedente (risparmio 80,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 17:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 582 recensioni.
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