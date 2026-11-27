Calvin Klein Uomo Giacca a Vento Hooded Ripstop Harrington con Cappuccio, Nero (Black), XL
4,2 su 5 su Amazon, 22 recensioni
-51% 87,19 €
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179,00 €, risparmi 91,81 €
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Caratteristiche
- Tessuto ripstop
- Imbottitura per proteggere dal freddo
- Cappuccio integrato
Dettagli
- Colore
- BLACK (Black)
- Formato
- XL
In breve
Calvin Klein Uomo Giacca a Vento Hooded Ripstop Harrington con Cappuccio, Nero (Black), XL costa 87,19 € su Amazon.it, rispetto a 179,00 € di prezzo precedente (risparmio 91,81 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 21:23; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 22 recensioni.
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