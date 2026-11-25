Napisan Additivo Disinfettante Lavatrice alla fragranza Profumo di Primavera, 3 Confezioni da 2.2 Litri di Additivo Liquido per Lavatrice, Contro i Batteri e i Cattivi Odori
4,5 su 5 su Amazon, 654 recensioni
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Caratteristiche
- Il pacco contiene 3 confezioni da 2.2L di Napisan Additivo Disinfettante Fragranza Profumo di Primavera
- Grazie alla sua formula, disinfetta e smacchia i capi rispettando tessuti e colori
- In Lavatrice: Dosa regolarmente il tuo detersivo e aggiungi 100 mL di prodotto nella stessa vaschetta
- A Mano: Versa 100 mL di prodotto in 10 L d’acqua con il detersivo, Lascia in ammollo per circa 2 ore e quindi risciacqua a fondo con acqua fredda
- In Ammollo: Versa 150 mL di prodotto in 4 L d’acqua a 40 °C (a temperatura costante) e lascia in ammollo per 1 ora, Dopo l’ammollo lavare il capo come d’abitudine o risciacquare abbondantemente
- Napisan Additivo Disinfettante è un Presidio Medico Chirurgico Reg, N, 19747, Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso, Aut, Min, del 13/11/2023, Ripetere l’applicazione quando serve
Dettagli
- Formato
- 2.2 l (Confezione da 3)
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Napisan Additivo Disinfettante Lavatrice alla fragranza Profumo di Primavera, 3 Confezioni da 2.2 Litri di Additivo Liquido per Lavatrice, Contro i Batteri e i Cattivi Odori costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 654 recensioni.
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