SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 - Mouse Gaming - 2,4 GHz e Bluetooth - Sensore ottico TrueMove Air da 18000 DPI - Durata 60 milioni di clic - Leggero - Piedini 100% PTFE - Acqua
3,7 su 5 su Amazon, 30 recensioni
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Caratteristiche
- DUAL WIRELESS - Passa dalla connessione wireless da gioco a 2,4 GHz al Bluetooth per gli altri dispositivi
- PIÙ VELOCE CHE MAI - Senza fili, senza limiti; supera la concorrenza con una latenza dei clic di 1,9 ms super reattiva
- TRACCIAMENTO REALE 1-TO-1 - Il sensore ottico TrueMove Air 18K riflette accuratamente i tuoi movimenti più precisi per effettuare i tiri più precisi
- 60M DI CLICK GARANTITI - Incredibile durata con un interruttore resistente e costruito per durare a lungo, che non perderà i suoi clic croccanti
- BATTERIA FINO A 200 ORE - Con una frequenza di 2,4GHz che dura 200 ore (450 con il Bluetooth), ottieni il massimo da Rival 3 Wireless Gen 2; alleggerisci il carico di 11g con una sola batteria AAA
- DESIGN PRONTO PER LA BATTAGLIA - Il Rival 3 Wireless Gen 2 è leggero, comodo e progettato appositamente per garantire comfort e vittoria
- PIEDINI 100% PTFE - Scivola verso la vittoria con un movimento fluido e costante
Dettagli
- Colore
- Acqua
- Formato
- One Size
In breve
SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 - Mouse Gaming - 2,4 GHz e Bluetooth - Sensore ottico TrueMove Air da 18000 DPI - Durata 60 milioni di clic - Leggero - Piedini 100% PTFE - Acqua costa 31,49 € su Amazon.it, rispetto a 59,99 € di prezzo precedente (risparmio 28,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 13:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,7 su 5 con 30 recensioni.
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