70mai Dash Cam 4K T800 3 Canali Dual 4K+1080P, HDR Dual STARVIS 2 con 128GB | Support 4G LTE, Rilevamento del Movimento AI, WiFi 6(40MB/s), 70mai Night Owl Vision, Supercondensatore, Parcheggio 24/7
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Caratteristiche
- 【Triplo Canale Dual 4K Dashcam】La 70mai Dash Cam 4K T800 è la prima dashcam a offrire un vero 4K anteriore e posteriore, con registrazione a tre canali (Anteriore 4K + Posteriore 4K + Interni 1080P). Riprende la strada, l'abitacolo e il retro con definizione cristallina, aiutandoti a cogliere ogni dettaglio cruciale per una maggiore sicurezza stradale. Ricostruisce la scena di un incidente da più angolazioni, riducendo i punti ciechi e fornendo prove solide per le pratiche assicurative.
- 【3 Canali HDR & Dual STARVIS 2】La 4K T800 integra la registrazione HDR su tutti e tre i canali, bilanciando luce e ombra per rivelare dettagli critici in gallerie, strade controluce o buie. Dotata dei sensori Sony STARVIS 2 IMX678 di nuova generazione su telecamere anteriore e posteriore, la T800 spinge i limiti delle prestazioni delle dashcam. La combinazione HDR e IMX678 garantisce la cattura di ogni dettaglio, fornendo prove di alta qualità in ogni situazione.
- 【Chiaro Scatti Notturni Interni】Progettata per la guida notturna urbana, la telecamera interna della T800 passa automaticamente in modalità visione notturna con scarsa illuminazione. Grazie a 4 luci IR integrate a 940nm, ogni angolo dell'abitacolo resta ben visibile, persino i sedili posteriori. Ideale per viaggi in taxi/sharing o per la sicurezza dei passeggeri posteriori. La tecnologia 70mai Night Owl Vision attenua l'abbagliamento da fari e luci cittadine, migliorando luminosità e bilanciamento dell'esposizione.
- 【Modalità Parcheggio Intelligente】Include Rilevamento Movimenti IA, Rilevamento Collisioni e Registrazione Time-Lapse. Il rilevamento movimenti identifica attività umane sospette nelle vicinanze, mentre il rilevamento collisioni registra impatti improvvisi (effrazioni o tamponamenti a fuga). La T800 attiva automaticamente i tre canali e registra un video di 30 secondi al rilevamento di soggetti sospetti. In modalità parcheggio, salva spazio archiviando filmati continui a 1 FPS. Include di serie una microSD da 128GB, evitando la ricerca di una scheda compatibile. (*Per la modalità parcheggio è necessario il 70mai Hardwire Kit, modelli UP03/UP04/UP06*)
- 【Registrazione d'Emergenza con Buffer di 210s】La 70mai 4K T800 offre una soluzione avanzata di pre-registrazione: registra automaticamente da 10 secondi a 3 minuti prima dell'impatto + 30 secondi dopo. Con un buffer fino a 210 secondi, cattura l'intera sequenza dell'evento. I video pre e post-impatto vengono salvati in una cartella dedicata.
- 【Monitoraggio e Avvisi Remoti 4G Opzionali】Con connettività 4G LTE, ricevi avvisi istantanei su app 70mai per movimenti o impatti e controlli da remoto lo streaming in diretta di tutte e tre le telecamere, per garantire la sicurezza dell'area circostante, offrendoti tranquillità ovunque tu sia. Con cavo monitoraggio 4G, visualizzi tensione batteria in tempo reale su app, con monitoraggio 24/7 e gestione remota o spegnimento automatico in caso di bassa tensione. (*Richiede 70mai 4G Hardwire Kit, venduto separatamente. Modello: UP04)
Dettagli
- Colore
- nero
- Formato
- T800(4K+4K+1080P)
In breve
70mai Dash Cam 4K T800 3 Canali Dual 4K+1080P, HDR Dual STARVIS 2 con 128GB | Support 4G LTE, Rilevamento del Movimento AI, WiFi 6(40MB/s), 70mai Night Owl Vision, Supercondensatore, Parcheggio 24/7 costa 339,99 € su Amazon.it, rispetto a 449,99 € di prezzo precedente (risparmio 110,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 219 recensioni.
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