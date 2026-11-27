Interruttore Smart a Relè a 2 Canali Tapo S112, 6A, Wi-Fi, BT, Matter | Controllo tapparelle e luci, monitoraggio energetico per canale, pianificazioni, automazioni, controllo vocale, senza hub
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Caratteristiche
- Il Tapo S112 è un interruttore smart a relè a 2 canali compatto con controllo Wi-Fi (2,4 GHz) e Bluetooth, ideale per l'integrazione di motori bidirezionali (ad es. tapparelle) o per il controllo separato di due circuiti di luce o prese.
- Due modalità operative per la massima flessibilità: il Tapo S112 supporta sia la modalità tapparelle che quella interruttore. In modalità tapparelle puoi automatizzare comodamente le tue tapparelle; in modalità interruttore puoi controllare lampade o prese in modo intelligente senza sostituire i dispositivi esistenti.
- Monitoraggio energetico per canale: mostra il consumo energetico di ogni canale separatamente con statistiche e grafici chiari. Non disponibile con alimentazione DC.
- Certificato Matter, con piena compatibilità con Apple Home, Alexa, Google Home, Samsung SmartThings e IFTTT.
- Controlla i tuoi dispositivi connessi tramite l'app Tapo ovunque tu sia, accendendo e spegnendo luci, tapparelle o altri dispositivi dal tuo smartphone, in modo flessibile e indipendentemente dalla tua posizione.
- Funzioni di sicurezza complete: protezione da sovraccarico e surriscaldamento, tecnologia zero-crossing per una maggiore durata, allarme di guasto del relè e rilevamento automatico degli ostacoli in modalità tapparelle.
- Controllo offline tramite Bluetooth: il dispositivo può essere controllato e configurato tramite l'app Tapo anche senza Wi-Fi, mantenendo l'accesso durante i guasti del router o i cambi di password senza necessità di reinstallazione.
- Automazioni smart con Tapo Smart Actions: collega il Tapo S112 ad altri dispositivi Tapo per creare scene personalizzate, come la chiusura automatica delle tapparelle al tramonto o l'accensione delle luci quando viene rilevato un movimento.
- Un canale non utilizzato può fungere da interruttore di scena wireless senza batteria, consentendoti di avviare scene preimpostate come la modalità Fuori casa con la pressione di un unico pulsante, in modo comodo e affidabile.
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Interruttore Smart a Relè a 2 Canali Tapo S112, 6A, Wi-Fi, BT, Matter | Controllo tapparelle e luci, monitoraggio energetico per canale, pianificazioni, automazioni, controllo vocale, senza hub costa 18,90 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,09 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 17.907 recensioni.
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