PETTI Artigiani Italiani - Coppia di Federe Cuscino 40x60 cm in Microfibra, Cuscini Arredo Camera da Letto, Divano, Salotto, Set 2 Fodere Copricuscino, Federa Tropical Celeste A, 100% Made in Italy
4,1 su 5 su Amazon, 807 recensioni
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Caratteristiche
- 💯 Direttamente dal catalogo di PETTI Artigiani Italiani ecco il set coppia federe per cuscini in stampa digitale 4K 100% microfbra anallergica.
- 🌟 Un prodotto appositamente studiato e realizzato ad hoc per donarti la migliore esperienza per quanto riguarda qualità, bellezza, resistenza e morbidezza.
- 🧵 Grazie alla selezione delle migliori fibre di microfibra anallergica, le nostre federe sono tanto resistenti quanto morbide e delicate, perfette per farti coccolare durante i sogni più belli o come cuscini da arredo per il divano e il salotto.
- 🇮🇹 Le nostre federe sono 100% Made in Italy e per la realizzazione vengono utilizzati solo prodotti naturali e atossici, quindi sono prive di sostanze nocive per la tua salute.
- 📦 Il Set Coppia di Federe per Cuscini comprende 2X Federe per Cuscini di dimensioni 60x40 cm.
Dettagli
- Colore
- Tropical Celeste A
- Formato
- 60 x 40 cm, confezione da 2
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
PETTI Artigiani Italiani - Coppia di Federe Cuscino 40x60 cm in Microfibra, Cuscini Arredo Camera da Letto, Divano, Salotto, Set 2 Fodere Copricuscino, Federa Tropical Celeste A, 100% Made in Italy costa 12,52 € su Amazon.it, rispetto a 14,90 € di prezzo precedente (risparmio 2,38 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 807 recensioni.
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