Tommy Hilfiger 3P WB Boxer da Uomo Black/Black/Black White WB M
4,4 su 5 su Amazon, 1.990 recensioni
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Caratteristiche
- DESIGN CLASSICO: Gli originali boxer Tommy Hilfiger aderiscono alla perfezione al corpo. Il retro senza cuciture e il branding sulla fascia in vita mettono in risalto il design maschile.
- PER TUTTI: Indossa questi boxer per lo sport o le attività quotidiane e il fattore benessere è garantito. Inoltre, il modello è ideale anche come regalo per un uomo alla moda e sicuro di sé.
- COMFORT: Grazie all’iconica vita elasticizzata, gli slip si adattano alla perfezione al corpo. Donano una sensazione confortevole e piacevole senza causare pizzicore.
- MATERIALE E LAVAGGIO: Questi boxer sono realizzati al 95% in cotone e al 5% in elastan. Sono lavabili in lavatrice e adatti all’asciugatrice.
- QUALITÀ GARANTITA: Dal 1985, questo marchio di moda si distingue in tutto il mondo per qualità e semplicità, oltre che per gli stili che propone nei rinomati colori blu scuro, bianco e rosso.
Dettagli
- Colore
- Multi (Black/Black/Black White Wb)
- Formato
- M
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Tommy Hilfiger 3P WB Boxer da Uomo Black/Black/Black White WB M costa 23,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,90 € di prezzo precedente (risparmio 15,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.990 recensioni.
Informativa sulle offerte
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