HOMCOM Copritermosifoni a Doghe con Ripiano Portaoggetti 152x19x81cm Bianco | Copri Termosifone Moderno, Antiribaltamento, Copertura Radiatore MDF, Soggiorno, Corridoio, Ufficio
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Caratteristiche
- PROTEZIONE PORTATILE E PRATICA: Questo elegante copritermosifoni in legno è progettato per aggiungere un tocco decorativo alla tua casa. Leggera e facilmente trasportabile, la struttura è l'ideale per proteggere e valorizzare i tuoi caloriferi
- VENTILAZIONE ASSICURATA: Il design a listelli con ampie aperture sotto la mensola del copricaloriferi assicura una diffusione efficiente del calore
- CON RIPIANO AGGIUNTIVO: La presenza di un ripiano su questo copritermosifone offre spazio in abbondanza per esporre foto, libri e soprammobili vari. La struttura è realizzata in MDF e truciolato di grado E1 per garantire robustezza e durata
- DESIGN ANTIRIBALTAMENTO: La confezione del copricalorifero include dei dispositivi di sicurezza antiribaltamento per consentire un fissaggio sicuro alla parete
- DIMENSIONE: Dimensioni complessive: 152L x 19P x 81A cm. Dimensione interna: 146.8P x 16.8P x 80.3A cm. Montaggio richiesto
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 152L x 19P x 81A cm
In breve
HOMCOM Copritermosifoni a Doghe con Ripiano Portaoggetti 152x19x81cm Bianco | Copri Termosifone Moderno, Antiribaltamento, Copertura Radiatore MDF, Soggiorno, Corridoio, Ufficio costa 52,29 € su Amazon.it, rispetto a 57,95 € di prezzo precedente (risparmio 5,66 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 19:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 17 recensioni.
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