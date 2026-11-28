litogo Confezione da 6 Lucine Fatate Blu a Batteria con Timer, 20 LED 3 Modalità Lampeggianti, Filo d'Argento Impermeabile da 2,1 m, Mini Luci a Stringa per Barattoli Mason, Decorazione per Matrimoni
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Caratteristiche
- 【Con timer – 6 ore】 Il timer integrato spegne la luce dopo 6 ore e la riaccende automaticamente dopo 18 ore Il timer si avvia automaticamente e cicla in qualsiasi modalità. Ad esempio: imposta la modalità 1 in modo che funzioni per 2 ore, passa alla modalità 2 e il timer della modalità 2 si azzera per contare da 0 a 6. Risparmia il fastidio della commutazione manuale quotidiana risparmiando energia e prolungando significativamente la durata del prodotto
- 【20 LED - 3 modalità di illuminazione】 Ogni lucciola con 20 LED lampeggianti offre 3 modalità di luminosità: flash pulsante, flash stroboscopico e luce fissa. È una luce tre in uno che crea atmosfere versatili. Luce calda e morbida da 3000K crea senza sforzo atmosfera romantica, vibrazioni da festa o arredamento quotidiano, un interruttore con un solo pulsante fa tutto
- Batterie LR44: alimentate da un totale di batterie LR44 da 6 V, offrono un'uscita costante Sostituire le batterie è conveniente, e un piccolo cacciavite è incluso. Il piccolo vano batteria è perfettamente nascosto, integrandosi senza soluzione di continuità nella decorazione centrale di un tavolo, arredamento della casa o oggetto antico
- 【Filo d'argento di sicurezza impermeabile da 2,1 m】 Filo d'argento premium da 2,1 m con una lucentezza metallica, offre un tocco sicuro e senza preoccupazioni e un funzionamento costantemente fresco. Il filo flessibile consente di creare facilmente lavori fai-da-te: avvolgi senza sforzo foto, bouquet, ghirlande, scatole regalo e altro ancora. Completamente impermeabile, questo filo può essere immerso per creare decorazioni scintillanti in vasi (Nota: la custodia della batteria non è impermeabile
- 【Luci Decorative Piccole Versatiles】Le mini graziose luci delle fate sono perfette per creare atmosfere festive e da festa — per feste di compleanno, Natale, San Valentino/anniversari, matrimoni/proposte e Ringraziamento. Le luci scintillanti corte ispirano creatività e artigianato fai da te, ideali per barattoli mason, vasi, bottiglie, pareti fotografiche, giardinaggio e piante da interno
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 2 m
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
litogo Confezione da 6 Lucine Fatate Blu a Batteria con Timer, 20 LED 3 Modalità Lampeggianti, Filo d'Argento Impermeabile da 2,1 m, Mini Luci a Stringa per Barattoli Mason, Decorazione per Matrimoni costa 2,99 € su Amazon.it, rispetto a 5,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 14:26; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 5 recensioni.
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