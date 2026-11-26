LEGO Speed Champions Auto da corsa LEGO F1 ACADEMY 77258 | Giochi per bambini da 10 anni, modello di macchina giocattolo da collezione con minifigure del pilota, idea regalo, 201 pezzi
4,8 su 5 su Amazon, 425 recensioni
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Caratteristiche
- MACCHINA GIOCATTOLO F1 ACADEMY: nel 2026 LEGO Group si posizionerà sulla griglia di partenza della Formula 1 con il modellino di Auto da Corsa LEGO F1 ACADEMY, un gioco per bambine e bambini da 10 anni in su da costruire e da esporre
- MINIFIGURE LEGO SPEED CHAMPIONS: il set, basato sulle competizioni automobilistiche al femminile, include la minifigure di una donna pilota, con casco, capigliatura e chiave inglese, posizionabile al volante del veicolo giocattolo
- DETTAGLI AUTENTICI: l'auto giocattolo replica le caratteristiche del modello reale della F1 ACADEMY, con posto guida, ala posteriore, halo e pneumatici con la scritta “Pirelli”
- DECORAZIONE PER LA CAMERA DA LETTO: dopo aver assemblato la macchina LEGO, i piccoli potranno esporla nella loro stanza da letto su uno scaffale, sulla scrivania o sul comodino
- REGALO PER GLI AMANTI DEI MODELLINI DI FORMULA 1: un'ottima idea regalo di compleanno per bambine e bambini 10+, e per gli adulti appassionati di auto LEGO da collezione
- VETTURE ICONICHE PER IL GIOCO E PER L’ESPOSIZIONE: una gamma di set tutti da scoprire con avvincenti macchine sportive monoposto (disponibili separatamente), ricche di dettagli autentici
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Speed Champions Auto da corsa LEGO F1 ACADEMY 77258 | Giochi per bambini da 10 anni, modello di macchina giocattolo da collezione con minifigure del pilota, idea regalo, 201 pezzi costa 22,39 € su Amazon.it, rispetto a 27,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 425 recensioni.
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