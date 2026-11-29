LEGO Technic Auto Mitsubishi Eclipse Fast and Furious 42229 | Giochi per ragazzi da 14 anni, macchina giocattolo, modello STEM con sterzo e NOS, set da collezione, idea regalo, 827 pezzi
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Caratteristiche
- KIT DI MODELLISMO CON AUTO DA CORSA: il gioco STEM per ragazzi, ragazze e adolescenti da 14 anni in su LEGO Technic Auto Mitsubishi Eclipse Fast and Furious è un progetto coinvolgente ricco di dettagli e funzioni
- RIFERIMENTI ICONICI: gli amanti del cinema possono scoprire i dettagli racchiusi in questo modellino di auto, come il design e il colore personalizzato, le modifiche al pilota e le 2 bombole di NOS nel bagagliaio
- RICREA LE SCENE DEL FILM: sterza usando la manopola della macchina giocattolo, solleva il cofano per ammirare il motore con i pistoni mobili, apri le portiere per esaminare gli interni
- DECORAZIONI PER LA CAMERA DA LETTO: lasciati ispirare dallo spirito del leggendario pilota di corse su strada Brian O’Conner, ed esponi la macchina LEGO come decorazione della scrivania o di uno scaffale
- REGALO PER GLI AMANTI DELLE AUTO: un'ottima idea regalo di compleanno per bambini e bambine, e per i fan adulti dei set LEGO da collezione del franchise Fast and Furious
- SCOPRI GLI ALTRI SET DI AUTO: esplora tutta la gamma di costruzioni LEGO Technic (altri set disponibili separatamente), in cui ogni veicolo è dotato di movimenti e meccanismi realistici
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Technic Auto Mitsubishi Eclipse Fast and Furious 42229 | Giochi per ragazzi da 14 anni, macchina giocattolo, modello STEM con sterzo e NOS, set da collezione, idea regalo, 827 pezzi costa 48,74 € su Amazon.it, rispetto a 64,99 € di prezzo precedente (risparmio 16,25 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 199 recensioni.
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