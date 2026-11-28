Anker 240W Cavo USB C Ricarica Rapida, [1,5m, 3-Pezzi] Nylon, Bianco | Cavo USB Ricarica Rapida Adatta per iPhone 17/16/16 Plus/16 Pro Max, MacBook Pro, iPad Pro, iPad Air 4, Samsung Galaxy S24
4,7 su 5 su Amazon, 8.165 recensioni
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Caratteristiche
- Ricarica rapida da 240W: Carica un MacBook Pro da 16’’ (M3) da 0 a 50% in soli 25 minuti e un iPad Pro da 13’’ (M4) in soli 48 minuti. Progettato per i dispositivi potenti.
- Cavo unibody resistente alle macchie: Dotato di un design elegante e di un rivestimento resistente alla sporcizia, per impedire la formazione di macchie e mantiene il cavo pulito.
- Connettore elegante e pratico: Progettato per caricare senza interferire con la custodia del telefono, con un profilo elegante di soli 5,8mm di spessore.
- Flessibile: morbido e piacevole al tatto per un utilizzo confortevole.
- La confezione contiene : Cavo Anker Zolo da USB-C a USB-C (1,5m, 240W, intrecciato), guida di benvenuto, garanzia di 24 mesi ed il supporto del nostro cordiale servizio clienti.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1,5m*3
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Anker 240W Cavo USB C Ricarica Rapida, [1,5m, 3-Pezzi] Nylon, Bianco | Cavo USB Ricarica Rapida Adatta per iPhone 17/16/16 Plus/16 Pro Max, MacBook Pro, iPad Pro, iPad Air 4, Samsung Galaxy S24 costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 16,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 13:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 8.165 recensioni.
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