Tineco Floor ONE S9 Artist Steam ProLavapavimenti a Vapore, HyperSteam | Tecnologia ReverseScrub, Design anti-groviglio DualBlock, Autonomia ultra prolungata
4,2 su 5 su Amazon, 225 recensioni
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Caratteristiche
- Tecnologia HyperSteam 160℃: L’innovativa tecnologia della caldaia Tineco riscalda il vapore fino a 160℃, garantendo che la temperatura in uscita non scenda sotto i 99℃, sciogliendo efficacemente grasso e macchie ostinate.
- Tecnologia ReverseScrub: L’inversione del rullo della spazzola con un solo tocco consente la rimozione senza sforzo delle macchie ostinate, garantendo una pulizia continua ed efficiente.
- Design anti-groviglio DualBlock: I raschiatori a doppio strato impediscono efficacemente ai capelli di aggrovigliarsi, mantenendo la macchina libera da intasamenti e garantendo una pulizia fluida e continua.
- Autonomia ultra prolungata: Consente la pulizia dell’intera casa con una sola ricarica. Fino a 90 min* in modalità tranquillo. Fino a 75 min* in modalità automatico in posizione distesa.
- Doppie modalità di asciugatura per ogni esigenza: La modalità FlashDry garantisce un’asciugatura rapida per le case più impegnate, mentre SilentDry funziona a un tranquillo ≤45* dB(A) per una pulizia silenziosa.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- S9 Artist Steam Pro
In breve
Tineco Floor ONE S9 Artist Steam ProLavapavimenti a Vapore, HyperSteam | Tecnologia ReverseScrub, Design anti-groviglio DualBlock, Autonomia ultra prolungata costa 629,00 € su Amazon.it, rispetto a 849,00 € di prezzo precedente (risparmio 220,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 14:56; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 225 recensioni.
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