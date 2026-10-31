SONGMICS Scaffale Portaoggetti, Ripiani Regolabili, 5 Livelli | Scaffale di Stoccaggio, 60 x 30 x 161 cm, Nero Inchiostro, Collezione DALTEN LGR165BH01
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Caratteristiche
- Semplicità industriale, flessibilità illimitata: Grazie a scaffalature in filo metallico per uso intensivo, montanti in acciaio e design modulare, la Collezione DALTEN offre soluzioni affidabili che si adattano agli spazi in continua evoluzione
- Scaffale Salvaspazio: Con dimensioni di 60x30x161 cm, questo scaffale Nero Inchiostro a 5 ripiani sfrutta al massimo lo spazio verticale. Ideale per piccoli ambienti, offre una grande capacità di archiviazione riducendo l'ingombro a terra
- Scaffalatura in Metallo: Realizzata in acciaio con verniciatura a polvere antiruggine, ogni livello supporta fino a 90 kg (carico totale 450 kg). Perfetta per riporre valigie, cassette degli attrezzi o secchi d'acqua, include un kit antiribaltamento
- Organizer Cucina: Si integra perfettamente in ogni stanza. Usalo come porta oggetti cucina per il cibo, scaffale per camera da letto per vestiti, o scaffali per garage, ufficio e balcone per attrezzi e piante, soddisfacendo ogni esigenza
- Ripiani Regolabili: I 5 ripiani possono essere regolati in altezza con incrementi di 2,5 cm o rimossi per adattarsi a oggetti di diverse dimensioni. Puoi anche combinare più unità per espandere lo spazio di archiviazione a casa
- Mobiletto Multiuso: Grazie al design con blocco a manicotto conico, parti numerate e istruzioni dettagliate, puoi assemblare questo mobiletto salvaspazio in pochi minuti senza bisogno di attrezzi, rendendo l'esperienza rilassante
Dettagli
- Colore
- Nero Inchiostro
- Formato
- 5 Livelli (60l x 161H cm)
In breve
SONGMICS Scaffale Portaoggetti, Ripiani Regolabili, 5 Livelli | Scaffale di Stoccaggio, 60 x 30 x 161 cm, Nero Inchiostro, Collezione DALTEN LGR165BH01 costa 39,59 € su Amazon.it, rispetto a 43,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 19:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 185 recensioni.
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