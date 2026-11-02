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Girmi BL34 Bollitore Elettrico, 2200W, Capacità 1,7 Litri, Caraffa Inox Graduata, Spegnimento Automatico, Base girevole 360°

4,4 su 5 su Amazon, 80 recensioni

Girmi BL34 Bollitore Elettrico, 2200W, Capacità 1,7 Litri, Caraffa Inox Graduata, Spegnimento Automatico, Base girevole 360°

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Caratteristiche

  • Potenza 2200W per un'ebollizione rapida: tè, tisane e caffè solubili pronti in pochi minuti, con spegnimento automatico che riduce consumi e sprechi.
  • Capacità 1,7L con finestra graduata: caraffa inox capiente e resistente con indicatore di livello per un riempimento rapido e preciso, ideale per l'uso quotidiano.
  • Pratico e sicuro: protezione anti-surriscaldamento quanto il bollitore è vuoto e arresto automatico quando l’acqua bolle.
  • Comodità a 360°: base con rotazione completa e avvolgicavo integrato, per un utilizzo stabile e ordinato anche negli spazi più piccoli.
  • Resistenza nascosta e filtro removibile: per ridurre il calcare e trattenere le impurità, offrendo acqua più pulita e prestazioni costanti nel tempo. Alimentazione: AC 220-240V ~ 50-60 Hz | Dimensioni (mm): 225 x 245 x 145

Dettagli

Colore
Acciaio - Nero
Formato
1.7 Litri

In breve

Girmi BL34 Bollitore Elettrico, 2200W, Capacità 1,7 Litri, Caraffa Inox Graduata, Spegnimento Automatico, Base girevole 360° costa 19,90 € su Amazon.it, rispetto a 25,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,09 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 09:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 80 recensioni.

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