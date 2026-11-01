Aigostar Tostapane Vintage 2 Fette, Fessure Extra Larghe 4 cm, 4 Funzioni | Bagel, Riscaldamento, Scongelamento e Annulla, 6 Livelli di Tostatura, Vassoio Raccoglibriciole Rimovibile, Acciaio Inox
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Caratteristiche
- [DESIGN RETRÒ IN ACCIAIO INOX E ROSSO ELEGANTE] Realizzato in pregiato acciaio inossidabile di alta qualità con finitura rossa lucida, questo tostapane vintage unisce l'estetica in acciaio inossidabile alle linee compatte, risolvendo i problemi di instabilità e usura tipici dei modelli economici in plastica. Include un pratico avvolgicavo inferiore per ottimizzare lo spazio in cucina.
- [FESSURE EXTRA LARGHE E CENTRATURA AUTOMATICA] Dotato di fessure extra larghe 4 cm e sistema di centratura automatica, garantisce una doratura uniforme sia per fette sottili che per pane spesso o toast farciti. Progettato specificamente per prevenire il fastidioso blocco del pane e facilitare l'estrazione sicura grazie alla leva di sollevamento.
- [POTENZA 800W E 4 FUNZIONI PRINCIPALI] Gestione completa della colazione con 4 pulsanti retroilluminati: funzione bagel (tostatura su un solo lato), scongelamento e riscaldamento e Annulla immediata. La manopola offre livelli di doratura regolabili, con spegnimento e pop-up automatico a fine ciclo.
- [IDEALE PER FAMIGLIE E COLAZIONI GUSTOSE] La scelta perfetta per preparare rapidamente fette croccanti, waffle e muffin artigianali ogni mattina. Un elettrodomestico indispensabile e raffinato che si adatta a ogni stile di vita, ideale anche come regalo per gli amanti della colazione.
- [PULIZIA FACILE E MASSIMA SICUREZZA] Il vassoio raccoglibriciole estraibile raccoglie tutti i residui, impedendo che si accumulino sul fondo o brucino durante le cotture successive (risolvendo il problema del fumo e dei cattivi odori). I piedini antiscivolo assicurano stabilità totale sul piano di lavoro.
Dettagli
- Colore
- Rosso
In breve
Aigostar Tostapane Vintage 2 Fette, Fessure Extra Larghe 4 cm, 4 Funzioni | Bagel, Riscaldamento, Scongelamento e Annulla, 6 Livelli di Tostatura, Vassoio Raccoglibriciole Rimovibile, Acciaio Inox costa 36,54 € su Amazon.it, rispetto a 42,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,45 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 09:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 268 recensioni.
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