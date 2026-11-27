Calvin Klein Ls Ls Nylon Zip Off Hood Down Puffe Lv04rg515g Giacche (confezione da 1), MARRONE (ombra kaki), XS
4,9 su 5 su Amazon, 28 recensioni
-65% 83,99 €
Prima
239,90 €, risparmi 155,91 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Imbottitura in piuma pensata per proteggere dal freddo
- Cappuccio removibile con zip
- Chiusura frontale
Dettagli
- Colore
- Brown (Khaki Umber)
- Formato
- XS
In breve
Calvin Klein Ls Ls Nylon Zip Off Hood Down Puffe Lv04rg515g Giacche (confezione da 1), MARRONE (ombra kaki), XS costa 83,99 € su Amazon.it, rispetto a 239,90 € di prezzo precedente (risparmio 155,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 09:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,9 su 5 con 28 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.