Pandora Disney Aurora Anello Tiara, Placcato Oro 14k-164334C01-50 | Pietra Centrale Ovale Rosa, Pietre di Zirconia Cubica, Profilo a Tiara, Gioiello Disney Principesse
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Caratteristiche
- Dettaglio da Corona: Una sagoma a tiara incornicia una pietra rosa di forma ovale e porta un dettaglio da Principessa Disney nel design placcato in oro 14k
- Cornice a Tiara: La forma a tiara si curva attorno alla pietra rosa e alle pietre di zirconia cubica trasparenti e dona all'anello un aspetto regale da Principessa Disney
- Dimensioni: L'anello misura 7,8 mm di altezza e 4,1 mm di profondità
- Opzioni di Stile: Indossa la tiara come pezzo protagonista oppure abbinala ad altri gioielli Disney Principesse e a fasce sottili
- Pronto da Regalare: Presentato in una confezione regalo Pandora, questo anello tiara è un'idea regalo di compleanno per i fan delle Principesse Disney
Dettagli
- Colore
- oro
- Formato
- 50/15,9
In breve
Pandora Disney Aurora Anello Tiara, Placcato Oro 14k-164334C01-50 | Pietra Centrale Ovale Rosa, Pietre di Zirconia Cubica, Profilo a Tiara, Gioiello Disney Principesse costa 62,30 € su Amazon.it, rispetto a 89,00 € di prezzo precedente (risparmio 26,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione.
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