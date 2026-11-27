Lagostina Optispace, Set Pentole, Padelle e Coperchi, 8 Pezzi | Pentole in Acciaio Inox 18/10 e Padelle Antiaderenti, Manici in Silicone, Design Impilabile e Salvaspazio
4,4 su 5 su Amazon, 63 recensioni
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Caratteristiche
- BATTERIA PENTOLE OPTISPACE: La batteria di pentole Lagostina Optispace è progettata per ottimizzare lo spazio in cucina grazie al suo design impilabile
- 3 CASSERUOLE IN ACCIAIO INOX 18/10: Realizzate in acciaio inossidabile 18/10, queste pentole in acciaio inox da 16,18 e 20 cm sono 100% igieniche, durature e non alterano il gusto degli alimenti
- 2 PADELLE ANTIADERENTI: Il rivestimento antiaderente di alta qualità rende queste padelle (da 24 e 28 cm) adatte per cucinare senza grassi e facili da pulire
- 3 COPERCHI: Nella batteria di pentole e padelle Lagostina Optispace sono inclusi anche tre coperchi da 16, 18 e 20cm
- MANICI IN SILICONE: I manici in silicone offrono una presa sicura e confortevole e sono utilizzabili in forno fino a 200°C
- FONDO LAGOSEAL PLUS FULL INDUCTION: Le pentole Optispace sono dotate di un fondo incapsulato acciaio-alluminio-acciaio che garantisce una diffusione ottimale del calore
- INTERNO GRADUATO: L'interno graduato delle pentole consente di misurare i liquidi con precisione, adatta per cuocere la pasta a regola d'arte
Dettagli
- Colore
- Acciaio Inossidabile
- Formato
- Ø 16/18/20 cm, Ø 24/28 cm
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
Lagostina Optispace, Set Pentole, Padelle e Coperchi, 8 Pezzi | Pentole in Acciaio Inox 18/10 e Padelle Antiaderenti, Manici in Silicone, Design Impilabile e Salvaspazio costa 103,99 € su Amazon.it, rispetto a 179,90 € di prezzo precedente (risparmio 75,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 63 recensioni.
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